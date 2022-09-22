В Бийском районе капитально ремонтируют почтовые отделения

Отделения «Почты России» этой осенью откроются после капитального ремонта в селах Малоенисейское и Лесное Бийского района. Они вошли в программу модернизации почтовых отделений, которая реализуется по всей стране по инициативе «Единой России» и по поручению президента Владимира Путина.

20 сентября заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко вместе с главой Бийского района Денисом Артемовым проконтролировала ход ремонтных работ.

В селе Лесное почтовое отделение изменилось кардинально, рассказала начальник отделения связи Екатерина Маковка. Благодаря модернизации в обновленном отделении местные жители смогут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг. Здесь по-прежнему можно купить продукты питания и товары первой необходимости, но теперь они будут находиться в открытом доступе. Торговые стеллажи, как и новая мебель, уже установлены в отделении.

В селе Малоенисейское помимо внутренней отделки в местном отделении ремонтируют крыльцо, а во всех помещениях рабочие устанавливают системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Татьяна Ильюченко и Денис Артемов обсудили с начальником Бийского почтамта Юлией Зыряновой, начальниками отделений связи и представителями подрядной организации текущую ситуацию.

«Наша задача в рамках реализации народной программы партии проследить за тем, как идут ремонтные работы, и в случае необходимости помочь подрядчику и местным властям. Почтовые отделения востребованы, поэтому люди ждут их обновления. Было много разговоров о сокращении почтовых отделений. Но Почта сегодня — это не про бумажные письма, это про большое количество современных логистических, электронных, финансовых и других услуг, которые нужны людям. Этой масштабной модернизацией мы говорим о том, что почта меняется в лучшую сторону», — отметила Татьяна Ильюченко.

В Бийском районе капитально ремонтируют отделения «Почты России». Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, в Алтайском крае 1057 почтовых отделений, из них требуют ремонта 760. Все они будут модернизированы до 2025 года. Первые 37 отделений модернизируют уже в этом году: 35 капитально отремонтируют, а в селе Налобиха Косихинского района и селе Нижнекаменка Алтайского района появятся абсолютно новые отделения из быстровозводимых конструкций.