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Жизнь

В ближайшие несколько дней Землю накроет мощный магнитный шторм

Магнитная буря накроет Землю с сегодняшнего дня, 27 сентября и продлится несколько дней. Данные об этом размещены на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Магнитосфера будет возбуждена сегодня и завтра, 28 сентября, с 12:00 по местному времени. Буря достигнет пика 29 сентября с 9:00 до 12:00.

Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, — нет. Некоторые из них даже считают, что магнитные бури положительно действуют на здоровье, потому что помогают адаптироваться к сложным условиям среды.

Другие ученые видят прямую зависимость магнитных бурь и проблемами с здоровьем. Так, гипертоникам в эти дни советуют пить побольше воды и снизить употребление соли, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

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