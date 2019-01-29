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Жизнь
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В ближайший месяц Землю ждут две магнитные бури

Самая крупная солнечная вспышка за прошедший год была зарегистрирована в субботу, 26 января 2019 года, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. В Барнауле будут ощущаться две слабые магнитные бури — 1 и 20 февраля.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Вспышка 26 января продолжалась около 22 минут. Максимум энерговыделения пришёлся на 16:22 по московскому времени. Для Земли событие было не слишком заметно. Будущие бури связаны скорее с усилением солнечного ветра.

Магнитные возмущения 1 февраля будут внезапными, с 19 по 21 февраля с постепенным усилением геомагнитных возмущенийй.

Магнитные бури влияют на состояние метеочувствительных людей. Они могут ощутить беспричинную усталость, головную боль. Может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.

Как уберечь здоровье при магнитных бурях?

  • Оградить себя от неприятностей и стресса.
  • Заблаговременно сесть на легкую диету и отказаться от курения и алкоголя.
  • В период магнитной бури не есть жирное и жареное.
  • Не перенапрягаться.
  • Побольше гулять на свежем воздухе.
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