В ближайший месяц Землю ждут две магнитные бури

Вспышка 26 января продолжалась около 22 минут. Максимум энерговыделения пришёлся на 16:22 по московскому времени. Для Земли событие было не слишком заметно. Будущие бури связаны скорее с усилением солнечного ветра.
Магнитные возмущения 1 февраля будут внезапными, с 19 по 21 февраля с постепенным усилением геомагнитных возмущенийй.
Магнитные бури влияют на состояние метеочувствительных людей. Они могут ощутить беспричинную усталость, головную боль. Может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.
Как уберечь здоровье при магнитных бурях?
- Оградить себя от неприятностей и стресса.
- Заблаговременно сесть на легкую диету и отказаться от курения и алкоголя.
- В период магнитной бури не есть жирное и жареное.
- Не перенапрягаться.
- Побольше гулять на свежем воздухе.