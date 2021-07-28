28 июля
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Жизнь

В больницах и дома разрешили россиянам заключать браки

Министерство юстиции России разрешило жителям регистрировать браки дома, а также в медицинских учреждениях, но для этого должны быть «особые обстоятельства».

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«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе.

В приказе не уточняется, какие именно обстоятельства имеются в виду, пишет polit.ru.

«Пример особых обстоятельств содержится в статье 11 Семейного кодекса: это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — цитирует «Российская газета» члена Ассоциации юристов России Ольгу Митеву.

Приказ опубликован на портале правовой информации.

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