В больнице умер популярный в России итальянский певец Тото Кутуньо

Ему было 80 лет.
Перед этим его госпитализировали в миланскую клинику, указывает m.business-gazeta.ru.
Наибольшую известность Кутуньо принесла песня L"italiano.
Итальянский певец пользовался большой популярностью в России. Впрочем, как и многие итальянские исполнители. "Итальянская волна" пришлась на 80-е годы прошлого столетия.
Ранее у себя дома умер основатель группы "Ласковый май". А в Нижнем Новгороде скончался клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев, а в июне солист Юрий Шатунов.