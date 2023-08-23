23 августа
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Жизнь

В больнице умер популярный в России итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо, сообщает Ansa.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

Ему было 80 лет.

Перед этим его госпитализировали в миланскую клинику, указывает m.business-gazeta.ru.

Наибольшую известность Кутуньо принесла песня L"italiano.

Итальянский певец пользовался большой популярностью в России. Впрочем, как и многие итальянские исполнители. "Итальянская волна" пришлась на 80-е годы прошлого столетия.

Ранее у себя дома умер основатель группы "Ласковый май". А в Нижнем Новгороде скончался клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев, а в июне солист Юрий Шатунов.

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