В больнице умерла актриса Инна Чурикова

Актриса скончалась днем 14 января в больнице.
Служила в театре «Ленком Марка Захарова». Широкому зрителю стала известна по картине «Начало».
Снималась в культовых фильмах «Морозко», «Неуловимые мстители», «Благословите женщину», «Мать», «Ширли-мырли», многих других.
Чуриковой было 79 лет, напоминает Газета.Ru.
Советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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