14 января
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Жизнь

В больнице умерла актриса Инна Чурикова

Умерла народная артиста СССР Инна Чурикова, сообщает ТАСС.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
lenkom.ru.

Актриса скончалась днем 14 января в больнице.

Служила в театре «Ленком Марка Захарова». Широкому зрителю стала известна по картине «Начало».

Снималась в культовых фильмах «Морозко», «Неуловимые мстители», «Благословите женщину», «Мать», «Ширли-мырли», многих других.

Чуриковой было 79 лет, напоминает Газета.Ru.

Советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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