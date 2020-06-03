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Жизнь

Сибирское чудо. В ботаническом саду АлтГУ впервые зацвела магнолия

В Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета впервые зацвел куст магнолии.

Магнолия.
Магнолия.
asu.ru

Ученые АлтГУ говорят, что магнолию можно встретить, как правило, в тропическом и субтропическом поясах нашей планеты.

«В 90-е годы черенок магнолии Зибольда был привезен в Южно-Сибирский ботанический сад АлтГУ из коллекции Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук. В начале июня эта магнолия наконец зацвела», — рассказал директор ботанического сада, профессор Александр Шмаков.

Цветки магнолии Зибольда крупные, ароматные, белого цвета с кремовым оттенком, имеют красно-пурпурные выразительные тычинки. В диком виде это растение произрастает в Китае, Японии и Корее. Это одна из самых морозостойких магнолий.

В истории ботанических садов Сибири это первый случай цветения магнолии в открытом грунте, — добавил директор ботанического сада АлтГУ.

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