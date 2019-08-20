В британском заповедном лесу паслась лошадь с расцветкой жирафа

«Глаза сказали „жираф“, мозг сказал „лошадь“», — описала встречу с животным Труди Сурман-Ропер.
Женщина побежала за лошадью, чтобы сделать несколько снимков.
После фотосессии загрузила отснятый материал в программу для распознавания животных, надеясь узнать породу лошади, но приложение тоже «решило», что это жираф.
New Forest pony is confused with a GIRAFFE thanks to its patchy markings https://t.co/GEbBq2dewx— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 августа 2019 г.
В парке обитают около 3 тыс. лошадей. Здесь также живут лани, благородные олени, пятнистые олени, китайские мунтжаки, пишет mail.ru.