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Жизнь

В британском заповедном лесу паслась лошадь с расцветкой жирафа

В Национальном парке «Нью-Форест» (Великобритания) посетители заметили лошадь с необычной расцветкой, пишет Daily Mail. Коричневые пятна делают ее похожей на жирафа.

Жираф.
Жираф.
СС0

«Глаза сказали „жираф“, мозг сказал „лошадь“», — описала встречу с животным Труди Сурман-Ропер.

Женщина побежала за лошадью, чтобы сделать несколько снимков.

После фотосессии загрузила отснятый материал в программу для распознавания животных, надеясь узнать породу лошади, но приложение тоже «решило», что это жираф.

В парке обитают около 3 тыс. лошадей. Здесь также живут лани, благородные олени, пятнистые олени, китайские мунтжаки, пишет mail.ru.

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