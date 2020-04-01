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1 апреля 2°C
Коронавирус

В Бурятии запретили подкармливать врачей, борющихся с коронавирусом

Власти Бурятии запретили передавать продукты и предметы первой необходимости врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, сообщает Babr24.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Речь идет о медиках Республиканской инфекционной больницы, куда поступают пациенты с коронавирусом. Жители передавали врачам фрукты и кондитерские изделия, чтобы разнообразить их питание.

По словам главврача больницы, большинство персонала, находящегося сегодня в бессрочном карантине, — люди молодого возраста.

Как сообщает «Номер один», медики работают в условиях сильного психологического стресса, поскольку число пациентов растет, также приходится постоянно носить противочумные костюмы, которые можно снять только в санитарной зоне перед санобработкой. Верхнюю защитную одежду и маски можно снимать только в конце смены.

Под жилье для медиков оборудовали подвал здания. Жители Улан-Удэ решили не отставаться в стороне и хоть как-то скрасить жизнь врачам.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«Ваша поддержка и помощь очень ценны для нас, вся медицинская общественность выражает огромную благодарность! В свою очередь Министерство здравоохранения Республики Бурятия заверяет, что медицинский персонал Республиканской инфекционной больницы обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи населению, средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и бытовыми принадлежностями», — рассказали в Медицинской палате региона.

Запрет обосновали требованием Роспотребнадзора. Всем, кто предлагает финансовую помощь, средства предлагают перечислять на отдельный благотворительный счет медпалаты республики.

Согласно данным ведомства, для покупки медоборудования и лекарств из федерального бюджета региону дополнительно выделено 128 млн рублей, из местного — 258 миллионов.

На эти средства приобрели 73 аппарата ИВЛ и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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