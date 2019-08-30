В чем ходить осенью: маст хэвы для плохой погоды

Казалось бы, летом следовать модным тенденциям намного проще, чем осенью и тем более зимой. Но есть и простые вещи, которые помогут вашему образу заиграть новыми красками. Как выглядеть стильно в осеннюю погоду — читайте в материале altapress.ru.

Юбка в клетку

Казалось бы, юбка в клетку давно перешла из трендов, в вечную классику. Однако в этом сезоне она приобретет особую популярность, пишет VOUGE.

Единственное требование — юбка должна быть длинной. А в остальном — никаких требований. Сочетать ее можно как с классическими блузами и лодочками, так и со свитерами и грубыми ботинками.

Корсет

Викторианская эпоха возвращается к нам вместе с корсетом, сообщает VOUGE. И на этот раз — прямиком в повседневность. Этот исторический элемент женского костюма стилисты предлагают носить с самыми обычными, базовыми вещами. Например, с джинсами и платьями.

Главное, помнить, что все должно выглядеть гармонично. Для своего образа лучше выбирать только один яркий элемент.

Грубая обувь

Стиль милитари по-прежнему не теряет свою актуальность. Стилисты используют грубые осенние ботинки чтобы добавить брутальности в нежные и романтичные образы. Именно поэтому такие ботинки абсолютно универсальны.

Их можно надевать как с джинсами, так и с юбками. Чем больше контраст стилей, тем лучше.

Берет

Французский шик остается с нами с весеннего сезона. Но приобретает немного другое амплуа. На смену «кепкам» пришли аккуратные береты. Они придадут женственность любому образу.

А если подобрать головной убор с «изюминкой» в виде броши или жемчуга, то можно разнообразить даже самый простой наряд.

Перья

Сезон осень 2019 призывает нас носить перья в повседневной жизни. На сколько такие образы применимы на практике — решать вам. Однако помните, что вы не обязательно должны укрыться ими с ног до головы. Это может быть один небольшой элемент на рукаве, воротнике или кармане.