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Жизнь

В Чернобыле к исследователям прилетела редкая бабочка размером с птицу

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые обнаружили в своем офисе необычную бабочку размером с небольшую птицу.

Бабочки.
Бабочки.
CC0

Выяснилось, что это голубая ленточница.

К ученым из Чернобыльского заповедника она прилетела сама — ее привлек яркий свет.

В научном отделе заповедника пообещали, что перенесут бабочку на ее любимое дерево — тополь, как только прекратятся дожди, пишет polit.ru.

Голубая ленточница получила свое название из-за характерной окраски нижних крыльев, напоминающей голубую орденскую ленту.

Это одна из крупнейших бабочек в Европе. Размах крыльев может достигать 11 сантиметров.

Она ведет ночной образ жизни. Днем такую бабочку сложно заметить — узор на ее верхних крыльях имитирует рисунок коры, помогая насекомому замаскироваться.

Бабочка занесена в Красную книгу Украины, уязвимый вид.

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