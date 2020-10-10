В Чернобыле к исследователям прилетела редкая бабочка размером с птицу

Выяснилось, что это голубая ленточница.
К ученым из Чернобыльского заповедника она прилетела сама — ее привлек яркий свет.
В научном отделе заповедника пообещали, что перенесут бабочку на ее любимое дерево — тополь, как только прекратятся дожди, пишет polit.ru.
Голубая ленточница получила свое название из-за характерной окраски нижних крыльев, напоминающей голубую орденскую ленту.
Это одна из крупнейших бабочек в Европе. Размах крыльев может достигать 11 сантиметров.
Она ведет ночной образ жизни. Днем такую бабочку сложно заметить — узор на ее верхних крыльях имитирует рисунок коры, помогая насекомому замаскироваться.
Бабочка занесена в Красную книгу Украины, уязвимый вид.