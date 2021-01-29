В черном-черном городе, на черной-черной сцене… Как единственный в Барнауле плейбэк-театр пишет сценарии из историй людей

Плейбэк-театр «Анапаит» для барнаульцев — явление не новое, но, безусловно, необычное. Ведь в отличие от привычного представления актеры не показывают подготовленную пьесу, а разыгрывают истории своих зрителей. Корреспондент altapress.ru лично побывал на репетиции и узнал, как эмоции могут оживать на сцене.

Люди в черном на сцене — это плейбэк

Когда спрашиваешь у актеров «Анапаита», что собой представляет плейбэк, они смеются. «Очень сложно объяснить людям, что это такое, — говорят они. — Пока сам не увидишь, не поймешь».

И действительно, первое впечатление сбивает с толку. Когда я зашла в маленькую студию, то увидела, как вместо привычных серьезных актеров несколько человек в одинаковой черной одежде танцевали под спокойную музыку. Они расслаблялись, смеялись и даже дурачились, так как им уже не в первый раз выплескивать свои эмоции на сцене. Увидев мой недоуменный взгляд, актер плейбэк-театра Никита Кострубов с улыбкой объяснил: «Не бойтесь, это у нас разминка».

Взрослые люди не просто так решили надеть одну и ту же одежду и импровизировать на ходу. Впервые об этом задумалась супружеская пара: Джонатан Фокс и Джо Салас, основатели плейбэк-театра. Он зародился в 1975 году в США. Джонатан Фокс отмечал, что источниками театра импровизации стали традиция устного рассказа, психодрама и театральные теории и практики XX века.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Сейчас плейбэк-театры существуют более чем в 30 странах мира. В Барнауле же этот вид искусства появился совсем недавно — в конце 2019 года. Барнаульским Джонатаном Фоксом стала Татьяна Калашникова, нынешний руководитель театра импровизации «Анапаит».

Впервые с таким театром Татьяна познакомилась три года назад в Краснодаре. В южном городе вместе с семьей она прожила два года, в это время посещала Центральную школу плейбэк-театра и даже играла в театре импровизации «Соседи». По возвращении в Барнаул Татьяна решила организовать собственную команду. Вместе с новыми актерами театр импровизации решено было назвать «Анапаит» в честь красивого камня. Что примечательно, у него четыре грани, и актеров, которые играют на сцене, тоже четыре.

Черный цвет для костюмов был выбран не случайно. По словам членов команды, темная одежда является холстом, экраном, на котором идет показ историй рассказчиков. Также черный цвет исключает какие-либо атрибуты социальной идентификации. Это позволяет зрителю легче ассоциировать себя с актером, когда тот играет его рассказ.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Главное в истории — это эмоции

Сейчас «Анапаит» работает на базе «Крепостного театра». В уютной студии актеры закончили разминку и постепенно начали переходить к действиям. На репетиции актерам плейбэка не нужно повторять слова сценария или специальные движения, так как их игра построена на импровизации. Декорации им заменяют четыре стула и разноцветные платки, вместо ярких костюмов — обезличенные черные футболки и штаны. Даже магнитофон вскоре замолкает, и за музыкальное сопровождение теперь отвечает музыкант Иван Астахов.

Татьяна Калашникова,

руководитель плейбэк-театра «Анапаит»:

Отличие плейбэк-театра в том, что актеры играют только то, что им рассказывает зритель. Сценарий нам заменяют истории людей, рассказанные на выступлении. Но играем мы не столько события, которые произошли с рассказчиком, сколько его эмоциональное состояние в тот момент. Задача актера — показать тот чувственный отклик, который был в душе зрителя на момент рассказа.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Эмоции являются ключевым звеном в плейбэк-театре. Чтобы увидеть магию импровизации в действии, актеры разыграли небольшое представление — перформанс. Как раз на репетиции присутствовали зрители: я и гостья Елена Свиридова.

Ведущий, или, как его называют, кондактор, Татьяна задала тему: взросление. Мы по очереди начали предлагать свои ассоциации с этим периодом жизни: у кого-то это ответственность, у кого-то — осознанность. На импровизированную сцену в центре студии вышли четыре актера — как объяснила кондактор, это оптимальное количество для показа историй. Оставшиеся члены команды присоединились к зрителям.

И вдруг наши рассказы волшебным образом ожили. Актеры, не сговариваясь, начали показывать те чувства, которые уловили в наших историях. Вот страх, выраженный в неуверенном шаге вперед, затем неуверенность, обхватившая колени, а вот радость, раздавшаяся громким кличем. Весь перформанс сопровождает игра Ивана на гитаре — он так же, как и остальные, импровизирует, не используя ноты.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Как единый организм

«Как вы это делаете?» — в конце репетиции спросила я. За время перформанса актеры почти не обсуждали свои действия между собой, а подстраивались друг под друга во время игры. Но выглядело это как заранее подготовленный номер.

Татьяна рассказала, что хоть игра построена на импровизации, но, чтобы она не ушла в полный хаос, ее ограничивают некоторыми условностями. Так, структура игры построена на плейбэк-формах — определенных моделях постановки на сцене. Благодаря им актерам легче ориентироваться.

Немалую роль играет и опыт работы членов команды друг с другом. Актеры театра «Анапаит» трудятся совместно уже полтора года и успели хорошо изучить особенности коллег. Это позволяет интуитивно угадывать, когда нужно показать себя, а когда дать возможность сыграть своему напарнику. «Это называется „правило щедрости“, — поясняет Татьяна. — Актеру порой нужно позволить своему партнеру засиять на сцене».

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Иметь право быть услышанным

Главное же правило плейбэк-театра звучит так: «Любая история имеет место быть». Это значит, что, какой бы ни был рассказ, его обязательно услышат и сыграют на сцене. Такая установка накладывает на актеров ответственность за то, чтобы суметь показать любую жизненную историю человека. И порой творческим людям приходится ломать голову над тем, как изобразить то, о чем они только что услышали.

Анна Талдыкина,

актриса плейбэк-театра «Анапаит»:

У меня никогда не возникает отторжения к историям зрителей. Однако один раз оказалось действительно сложно сыграть рассказ. Это была история о смерти человека. В то выступление мы в основном играли веселые ситуации из жизни зрителей, и по этой причине было трудно переключиться на такой тяжелый рассказ. Но мы смогли все показать, ведь каждая история должна быть услышана и принята.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Кондактор подтвердила, что во время выступлений нередко бывают такие ситуации, когда из множества рассказанных историй одна обязательно выбивается из контекста. «Это значит, что актеры делают все правильно. Команда создала такую атмосферу перформанса, что каждый захотел выговориться — обрел в этом потребность. Это очень смелый поступок для каждого», — объясняет Татьяна.

В практике театра также был случай, когда участник «Анапаита» буквально прожил историю рассказчика на сцене.

Татьяна Калашникова,

руководитель плейбэк-театра «Анапаит»:

На одном перформансе мы услышали историю о том, как человек мечтал поехать на всероссийский конкурс пения, и ему это наконец-то удалось. Мы начали разыгрывать этот рассказ, и во время выступления актриса неожиданно запела песню «Аллилуйя». Но что больше нас удивило, так это то, что после перформанса мы узнали: это была та самая песня, с которой рассказчик ездил выступать. Для нас это стало чем-то волшебным!

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Страх непонятного

Первое время на выступления приходило не очень много людей, всего пять-шесть человек. «Зал в основном холодный, то есть безучастный. Лишь через несколько историй, когда разгорячатся актеры и зрители больше проникнутся доверием, начинается настоящий перформанс», — рассказывает Никита Кострубов.

Сейчас число зрителей увеличилось. Билет на представление стоит от 300 до 350 рублей.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Подарки театра

Актерами в плейбэк приходят люди разных возрастов и разных профессий. Самому старшему члену команды «Анапаита» больше шестидесяти. А младшему — 21. После действий актеры сели в круг — кто на стульях, а кто на мягком диванчике, — и мы начали обсуждать, как и почему каждый решил для себя прийти именно в плейбэк-театр, а не в обычную студию. И во время разговора выяснилось, что этот вид творчества подарил каждому человеку что-то нужное.

Ольга Бурилова и Анна Талдыкина, актрисы театра импровизации, пришли в «Анапаит» вместе. Благодаря театру Анна научилась слушать других людей. «Быть услышанным — вот та возможность, которая нравится мне здесь», — считает Ольга.

Ольга Бурилова,

актриса плейбэк-театра «Анапаит»:

Приятно понимать, что есть люди, которые всегда готовы услышать тебя и поддержать, какую бы историю ты ни принес на репетицию. Для меня это важно. Благодаря этому плейбэк навсегда останется со мной!

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Актриса Анна Черетун поделилась: плейбэк-театр помогает ей не бояться проявлять себя. «Мне очень сложно рассказывать о себе, я больше наблюдатель со стороны. Но в плейбэке не получается просто отмолчаться, ты всегда должен говорить не только о других, но и в первую очередь о себе, о своих эмоциях», — считает Анна.

И действительно, практика делиться своими впечатлениями проводится каждый раз после сложной сцены. Кондактор спрашивает не только рассказчика, но и актеров о том, что они чувствуют после сыгранной истории, что считают удачным, а что нет.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Об истории Никиты Кострубова команда рассказывает со смехом. «К нам на представления обычно приходят психологи и люди, которые сами интересуются театром. А тут однажды заходит такой обычный с виду парень, мы даже растерялись», — поделилась впечатлениями Татьяна. Свой выбор Никита объяснил тем, что плейбэк-театр стал для него способом выплеснуть лишние эмоции, заново перезагрузиться. «А еще тут не надо учить слова», — смеется актер.

Никита Кострубов,

актер плейбэк-театра «Анапаит»:

Наш театр позволяет тебе получить некоторые нематериальные вещи, такие как доверие, дружба, поддержка. Человек доверяет другому человеку свою личность, и актер должен работать с ней. И мне кажется, у меня получается.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Музыкант Иван Астахов в «Анапаите» тоже нашел свое место для реализации, так как ему нравится не только играть, но и сочинять музыку. А Анастасия гордится тем, что может заниматься тем видом творчества, каким еще никто не занимался в городе.

Помимо кондактора, актеров и музыканта в труппе также есть собственный художник — Юлия Сорокина. Пока актеры разыгрывают историю зрителя на сцене, Юлия делает быстрый рисунок на основе услышанного рассказа. После перформанса картинку дарят зрителю.

Плейбек-театр «Анапаит» Предоставлено altapress.ru

Когда все уже собирались расходиться, Татьяна подозвала всех актеров и гостей и предложила провести ритуал, который они всегда проводят вместе с труппой. Мы встали в тесный круг, сложили руки в центр, и Татьяна спросила:

— Какое слово мы запустим?

— Может быть, «принятие»? — спросила Елена.

— Хорошо. Тогда раз, два, три! Принятие! — все громко крикнули слово и со смехом распустили руки.