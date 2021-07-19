В четырех районах Алтайского края ввели карантин

В Красногорском и Кытмановском районах Алтайского края на нескольких участках леса 16 июля ввели карантин и установили фитосанитарные зоны. Специалисты нашли там очаги уссурийского полиграфа. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Этот вид жуков-короедов — опасный вредитель, который уничтожает пихты.

Карантинный фитосанитарный режим вводят на общей площади 4710 га в Кытмановском и на 4090 га в Красногорском.

22 июня карантин из-за жука-вредителя ввели на участках леса в Курьинском и Змеиногорском районах.

Основной способ борьбы с насекомым — сплошная санитарная рубка. Ее важно начинать, когда пихта уже заселена и у нее нет шансов остаться в живых, а жуки еще не закончили на ней развитие и будут уничтожены вместе с вырубаемой древесиной, говорят в краевом минприроды.