В Чите поймали опасного убийцу, который вместе с вором постоянно сбегает из психушки

Сообщение о новом побеге поступило в полицию вечером 27 декабря. В региональном МВД уточнили, что один из сбежавших осужден за убийство, а второй наказан за кражу.
По данным «Чита.ру», полицейские уже задержали Федора Ланина, который признан судом особо опасным. Продолжаются поиски Ивана Мирсанова.
В региональной прокуратуре подчеркнули, что побегам «помогает» то, что руководство больницы «экономит» на охране и безопасность поддерживается «собственными силами».
Камерами видеонаблюдения и иными инженерно-техническими средствами охраны медучреждение не оснащено.
Примечательно, что еще после первого побега, которое произошло 6 ноября, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить надлежащую охрану.
После второго побега организована новая проверка. Теперь уже в отношении регионального Минздрава будут приняты меры прокурорского реагирования.