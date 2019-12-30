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Жизнь

В Чите поймали опасного убийцу, который вместе с вором постоянно сбегает из психушки

Из клинической психиатрической больницы в Чите совершили очередной побег двое судимых пациентов, пишет «Правда.ру».

Сбежали из психушки. Чита.
Сбежали из психушки. Чита.
babr24.com.

Сообщение о новом побеге поступило в полицию вечером 27 декабря. В региональном МВД уточнили, что один из сбежавших осужден за убийство, а второй наказан за кражу.

По данным «Чита.ру», полицейские уже задержали Федора Ланина, который признан судом особо опасным. Продолжаются поиски Ивана Мирсанова.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что побегам «помогает» то, что руководство больницы «экономит» на охране и безопасность поддерживается «собственными силами».

Камерами видеонаблюдения и иными инженерно-техническими средствами охраны медучреждение не оснащено.

Примечательно, что еще после первого побега, которое произошло 6 ноября, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить надлежащую охрану.

После второго побега организована новая проверка. Теперь уже в отношении регионального Минздрава будут приняты меры прокурорского реагирования.

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