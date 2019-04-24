В Comedy Club высмеяли «рэп-гимн» Барнаула

Монолог комика был посвящен малоизвестным рэп-гимнам некоторых городов России. Среди них оказался трек барнаульского дуэта «Шурик и А.Д.», которому юморист уделил особое внимание. Полностью трек не включали, но Синяков выделил одну строчку: «Барнаул — это бело-синие ночи».
«Это видимо, как в Питере, но только еще и бухой», — пошутил он.
Про Барнаул с 3:25:
В конце программы ведущий Comedy Club Павел Воля передал барнаульцам привет.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал шоу Comedy Club и «Наша Russia» за многочисленные шутки про депутатов.