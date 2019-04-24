Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Comedy Club высмеяли «рэп-гимн» Барнаула

Комик Женя Синяков из Comedy Club пошутил над треком, посвященным столице Алтайского края, пишет местная «Комсольская правда». Выпуск показали в эфире ТНТ 19 апреля.

Барнаул вновь "засветился" на ТНТ.
Барнаул вновь "засветился" на ТНТ.
Скриншот видео Comedy Club.

Монолог комика был посвящен малоизвестным рэп-гимнам некоторых городов России. Среди них оказался трек барнаульского дуэта «Шурик и А.Д.», которому юморист уделил особое внимание. Полностью трек не включали, но Синяков выделил одну строчку: «Барнаул — это бело-синие ночи».

«Это видимо, как в Питере, но только еще и бухой», — пошутил он.

Про Барнаул с 3:25:

В конце программы ведущий Comedy Club Павел Воля передал барнаульцам привет.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал шоу Comedy Club и «Наша Russia» за многочисленные шутки про депутатов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость