В дату расстрела: 10 фактов о жизни верховного правителя России адмирала Колчака

Ровно 100 лет назад, 7 февраля 1920 года в Иркутске расстреляли лидера Белого движения, адмирала Александра Колчака. К трагической дате altapress.ru подготовил материал о главных событиях жизни и гибели верховного правителя России.

1. Александр Васильевич Колчак родился 16 ноября 1874 года в дворянской семье. Когда юный Александр подрос, его отдали в классическую гимназию Санкт-Петербурга. Учеба в гимназии ему не нравилась, успехами там он тоже не отличался. Тогда его перевели в Морское училище. Здесь ситуация в корне изменилась: открылся талант Александра к морскому делу. Училище он закончил блестяще, пишет geo-storm.ru.

2. После училища Колчак участвовал в нескольких северных экспедициях, в частности, по определению координат земли Санникова. Руководство отправляло о нем похвальные рапорты: Александр работал с рвением, проявлял огромный интерес к исследованиям.

3. Труды Колчака в качестве ученого и полярного исследователя в советское время всячески принижались и замалчивались, уточняет ria.ru. Между тем, он был выдающимся океанографом, гидрологом и географом. Наблюдение за состоянием океанов и морей Колчак начал вести еще молодым офицером, служа на боевых кораблях.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак , 1916 год СС0

4. Главным научным интересом Колчака стало исследование Северного морского пути. Он представлял для России стратегический интерес, так как являлся кратчайшим путем из европейской части страны на Дальний Восток.

5. Во время Первой Мировой войны Колчак участвовал в сражении за Порт-Артур. Колчака ранили в бою, он попал в японский госпиталь.

6. За научную и военную деятельность Александра Васильевича Колчака наградили всего около 20 медалями и орденами.

7. После Октябрьской революции представители Белой Армии избрали Колчака верховным правителем России. В его распоряжении находились огромные денежные средства — весь золотой запас царской России. Но численный перевес был на стороне Красной Армии. Войско Колчака было обречено.

Красная Армия. Звезда СС0

8. В 1917 году адмирала отстранили от командования Черноморским флотом. Колчак на глазах у своих матросов сломал наградную золотую саблю и сказал:

«Море меня наградило — морю я и верну награду»

9. В 1920 году Колчака арестовали. Допросы шли недолго. Как свидетельствуют протоколы, адмирал держался спокойно и мужественно. Вскоре последовал расстрел. Могилу Колчака не нашли до сих пор.

10. На протяжении жизни адмирала сопровождали две женщины: супруга Софья Федоровна и близкая знакомая Анна Тимирева. Анна стала любовницей Колчака и пошла на добровольный арест, чтобы не расставаться со своим адмиралом. Софья Федоровна знала о любовной связи мужа, но продолжала хранить ему верность.

Анна Карпова