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В декабре «Мисс Granmulino-2018» стала 21-летняя девушка-инженер

22 декабря в Барнауле состоялся декабрьский этап конкурса «Мисс Granmulino 2018». Для участия в финальном шоу этого года отобрали 8 очаровательных конкурсанток.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Семен Иванов

Гости увидели потрясающее новогоднее шоу, которое проходило в двух залах ресторана. В программе вечера была представлена эксклюзивная авторская коллекция «Монохром» дизайн — студии «Модная линия» Алтайского Политехнического Университета, дефиле участниц в вечерних платьях, а также в футболках с логотипом спонсора Granmulinо и специальный новогодний выход. Вечер прошёл в веселой праздничной обстановке с прекрасным вокалом от Ольги Грушиной, Ольги Антиповой и вокальной студии «8 марта».

Единогласным решением членов жюри и зрительского голосования титул «Мисс Granmulino 2018, октябрь» завоевала очаровательная Малова Елена.

Елене 21 год, закончила политехнический университет, работает инженером, много лет занималась танцами. На проекте проявила свою женственность, грацию и очарование.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Семен Иванов
Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, декабрь» Елена Малова.
Семен Иванов

Титул «Мисс Vienne Lion» по праву получила Сутормина Александра. Специальную номинацию «Мисс Новое радио» получила Еремеева Стелла.

Модельное агенство «Style» Татьяны Баевой наградило Бабешко Таисию, а самой спортивной была признана Анастасия Козловская.

Многочисленные призы и подарки участницам были любезно предоставлены спонсорами и партнерами конкурса.

Следующий конкурс красоты «Мисс Granmulino-2018, декабрь» состоится 26 января! Следите за анонсами и успевайте войти в число первых красавиц ТМ «Granmulino»!

Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года — двухнедельная поездка в Италию на двоих!

Регистрация участниц открыта!

Участие в конкурсе бесплатное! Приглашаем девушек от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

Информационные партнёры конкурса: Радиостанция «Новое Радио Барнаул», Интернет сообщество Barnaul 22, ИД Алтапресс, Амик.

Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса — до 31.07.2019. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по электронной почте stil_models@mail.ru.

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