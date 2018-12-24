В декабре «Мисс Granmulino-2018» стала 21-летняя девушка-инженер

22 декабря в Барнауле состоялся декабрьский этап конкурса «Мисс Granmulino 2018» . Для участия в финальном шоу этого года отобрали 8 очаровательных конкурсанток.

Гости увидели потрясающее новогоднее шоу, которое проходило в двух залах ресторана. В программе вечера была представлена эксклюзивная авторская коллекция «Монохром» дизайн — студии «Модная линия» Алтайского Политехнического Университета, дефиле участниц в вечерних платьях, а также в футболках с логотипом спонсора Granmulinо и специальный новогодний выход. Вечер прошёл в веселой праздничной обстановке с прекрасным вокалом от Ольги Грушиной, Ольги Антиповой и вокальной студии «8 марта».

Единогласным решением членов жюри и зрительского голосования титул «Мисс Granmulino 2018, октябрь» завоевала очаровательная Малова Елена.

Елене 21 год, закончила политехнический университет, работает инженером, много лет занималась танцами. На проекте проявила свою женственность, грацию и очарование.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018 , декабрь» Елена Малова. Семен Иванов

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018 , декабрь» Елена Малова. Семен Иванов

Титул «Мисс Vienne Lion» по праву получила Сутормина Александра. Специальную номинацию «Мисс Новое радио» получила Еремеева Стелла.

Модельное агенство «Style» Татьяны Баевой наградило Бабешко Таисию, а самой спортивной была признана Анастасия Козловская.

Многочисленные призы и подарки участницам были любезно предоставлены спонсорами и партнерами конкурса.

Следующий конкурс красоты «Мисс Granmulino-2018, декабрь» состоится 26 января! Следите за анонсами и успевайте войти в число первых красавиц ТМ «Granmulino»!

Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года — двухнедельная поездка в Италию на двоих!

Регистрация участниц открыта!

Участие в конкурсе бесплатное! Приглашаем девушек от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

в личные сообщения группы Вконтакте

на почту stil_models@mail.ru

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

Информационные партнёры конкурса: Радиостанция «Новое Радио Барнаул», Интернет сообщество Barnaul 22, ИД Алтапресс, Амик.