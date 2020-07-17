В деле об убийстве царской семьи стали известны новые подробности

В Следственном комитете России рассказали, как продолжается дело по убийству царской семьи Романовых — Николая II, его супруги и детей, а также придворных.

С момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Кроме того, в рамках расследования были проведены следственные эксперименты, пишут «Известия».

Эксперты воспроизвели помещение, размеры которого полностью совпадали с размером комнаты в подвале Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью.

В ходе следственного эксперимента было доказано, что на такой маленькой площади могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела, в чем сомневались некоторые исследователи.

Другой эксперимент опроверг версию об уничтожении тел серной кислотой и огнем — кислота на поверхности биологических тканей замедляет процесс возгорания.

Сейчас с помощью почерковедческой экспертизы устанавливается, кто именно написал на обоях на месте убийства строки стихотворения Генриха Гейне. Для сравнения почерков в различных архивах изъяты подлинные документы.

По поводу останков, найденных под Екатеринбургом в 1979 году, сделан вывод, что они действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению. По этому вопросу проводятся финальные экспертизы.

Так, в опознании царя поможет его шляпа, в которой он был ранен в Японии. Сейчас она хранится в Эрмитаже.

По шляпе сделают 3D-модель и сопоставят повреждения на головном уборе с повреждениями черепа.