В Барнауле, в День народного единства, волонтеры, вместе с ростовой куклой белого медведя, поздравят с праздником посетителей торговых центров «Европа», «Пионер», «Галактика» и «Гулливер». Помимо открытки, все желающие получат защитную маску и напоминание о том, что в регионе действует масочный режим.

Также, в честь государственного праздника, объединяющего сотни народностей, проживающих в России, Региональное отделение Партии организовало онлайн-фестиваль национальной кухни.

Условия участия в фестивале просты — опубликовать в профиле Instagram фото или видео национального блюда, приготовленного собственноручно, сопроводив картинку рецептом, хештегом #народнаякухня22, и отметить аккаунт партии — @edinros22, подписавшись на него.

Уже в пятницу, 6 ноября, экспертная комиссия выберет трех победителей фестиваля, которые получат на память кухонную технику. Еще трех кулинаров выберут пользователи социальной сети: тех поваров, которые за свой необычный рецепт или интересную подачу блюда получат наибольшее количество лайков, также ждут призы.