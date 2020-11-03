Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября 0°C
Жизнь
35

В День народного единства Алтайские единороссы проведут онлайн-фестиваль национальной кухни и акцию «Здоровье — в единстве»

В Барнауле, в День народного единства, волонтеры, вместе с ростовой куклой белого медведя, поздравят с праздником посетителей торговых центров «Европа», «Пионер», «Галактика» и «Гулливер». Помимо открытки, все желающие получат защитную маску и напоминание о том, что в регионе действует масочный режим.

Национальная кухня.
Национальная кухня.
Источник: региональное отделение партии «Единая Россия»

Также, в честь государственного праздника, объединяющего сотни народностей, проживающих в России, Региональное отделение Партии организовало онлайн-фестиваль национальной кухни.

Условия участия в фестивале просты — опубликовать в профиле Instagram фото или видео национального блюда, приготовленного собственноручно, сопроводив картинку рецептом, хештегом #народнаякухня22, и отметить аккаунт партии — @edinros22, подписавшись на него.

Уже в пятницу, 6 ноября, экспертная комиссия выберет трех победителей фестиваля, которые получат на память кухонную технику. Еще трех кулинаров выберут пользователи социальной сети: тех поваров, которые за свой необычный рецепт или интересную подачу блюда получат наибольшее количество лайков, также ждут призы.

  • Новости партий
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость