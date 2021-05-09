«Мама, я жив». В День Победы в Барнауле провели трогательную акцию в память о погибших детях войны

Детские игрушки, рисунки и даже поделки принесли барнаульцы к специальному стенду в рамках всероссийской патриотической акции «Детство, растоптанное войной».

Акция проводится Российским движением школьников, в Барнауле она поддерживается учащимися школы № 53.

Организаторы призвали всех вспомнить, что в годы войны погибли миллионы детей. Среди них пионеры-герои, узники концлагерей, дети, воевавшие в партизанских отрядах, блокадники Ленинграда и многие другие.

Смысл акции заключался в том, что каждый в знак скорби и памяти о погибших детях мог принести к специальному стенду детскую игрушку. В дальнейшем они будут подарены настоящим детям войны, которые сумели выжить в 1941—1945 годах.

В заключении акции школьники в белых одеждах, в образе душ погибших детей, в руках с детскими игрушками и белыми воздушными шарами, прошли по улицам Барнаула вместе с женщиной в образе «Родины-матери».

После этого в небо Барнаула были запущены белые воздушные шары.