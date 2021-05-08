В День Победы в пяти районах Барнаула пройдут праздничные фейерверки

По данным Роспотребнадзора, в Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. Учитывая это, а также значимость праздника и факты многочисленных обращений барнаульцев, было принято решение провести 9 мая праздничные фейерверки.
Для того, чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках.
- В Железнодорожном районе фейерверк можно будет посмотреть на пл. Сахарова
- В Центральном — по адресу ул. Чайковского, 21 (площадь перед ДК)
- В Октябрьском — на ул. Титова, 9
- В Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино» соответственно.
Начало фейерверков — в 22.00.
При посещении праздничных площадок барнаульцев просят не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора, соблюдать меры эпидемиологической предосторожности: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.