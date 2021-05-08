В День Победы в пяти районах Барнаула пройдут праздничные фейерверки

Губернатор края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк в ходе рабочей встречи обсудили вопросы организации празднования в краевой столице 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.

По данным Роспотребнадзора, в Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. Учитывая это, а также значимость праздника и факты многочисленных обращений барнаульцев, было принято решение провести 9 мая праздничные фейерверки.

Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле. barnaul.org

Для того, чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках.

В Железнодорожном районе фейерверк можно будет посмотреть на пл. Сахарова

В Центральном — по адресу ул. Чайковского , 21 ( площадь перед ДК)

21 площадь перед ДК) В Октябрьском — на ул. Титова , 9

9 В Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино» соответственно.

Начало фейерверков — в 22.00.

При посещении праздничных площадок барнаульцев просят не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора, соблюдать меры эпидемиологической предосторожности: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.