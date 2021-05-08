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Жизнь

В День Победы в пяти районах Барнаула пройдут праздничные фейерверки

Губернатор края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк в ходе рабочей встречи обсудили вопросы организации празднования в краевой столице 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Дмитрий Лямзин.

По данным Роспотребнадзора, в Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. Учитывая это, а также значимость праздника и факты многочисленных обращений барнаульцев, было принято решение провести 9 мая праздничные фейерверки.

Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле.
Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле.
barnaul.org

Для того, чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках.

  • В Железнодорожном районе фейерверк можно будет посмотреть на пл. Сахарова
  • В Центральном — по адресу ул. Чайковского, 21 (площадь перед ДК)
  • В Октябрьском — на ул. Титова, 9
  • В Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино» соответственно.

Начало фейерверков — в 22.00.

При посещении праздничных площадок барнаульцев просят не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора, соблюдать меры эпидемиологической предосторожности: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

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