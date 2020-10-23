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Жизнь

В День рекламиста объявили шорт-лист премии за креатив и позитив

Комитет Алтайской Торгово-промышленной палаты по рекламе выбрал лучшие работы и команды 2020 года для награждения премией «За позитивный вклад в рекламу и общество».

Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество».
Премия «За позитивный вклад в рекламу и общество».
Предоставлено altapress.ru.

Цель премии — поощрять прорывные работы рекламистов, маркетологов, дизайнеров, иллюстраторов — всех тех, кто двигает креативную индустрию Алтайского края.

Кейсы проектов публиковались в течение года на интернет-площадке www.rekportal.ru. В шорт-лист премии вошли 10 проектов, реализованных в регионе в 2020 году.

Среди проектов социальной сферы: Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», стрит-арт на трамваях к 75-летию Победы, первый онлайн-форум Алтай-Агро 2020, разработка визуального стиля театра драмы Василия Шукшина и другие.

Коммерческая сфера представлена проектами по ребрендингу и рекламной кампании сети блинных «Сковородовна», креативным оформлением витрин сети магазинов Ribbi Tos, циклом промо-акций по продвижению сериалов на ТНТ.

Познакомиться со всеми проектами шорт-листа премии «За позитивный вклад в рекламу и общество» на www.rekportal.ru.

Комитет Алтайской ТПП по рекламе информирует, что этап голосования пройдет до 6 ноября 2020 года. Вручение дипломов премии — с 12 по 20 ноября 2020 года.

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