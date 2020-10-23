В День рекламиста объявили шорт-лист премии за креатив и позитив

Цель премии — поощрять прорывные работы рекламистов, маркетологов, дизайнеров, иллюстраторов — всех тех, кто двигает креативную индустрию Алтайского края.
Кейсы проектов публиковались в течение года на интернет-площадке www.rekportal.ru. В шорт-лист премии вошли 10 проектов, реализованных в регионе в 2020 году.
Среди проектов социальной сферы: Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», стрит-арт на трамваях к 75-летию Победы, первый онлайн-форум Алтай-Агро 2020, разработка визуального стиля театра драмы Василия Шукшина и другие.
Коммерческая сфера представлена проектами по ребрендингу и рекламной кампании сети блинных «Сковородовна», креативным оформлением витрин сети магазинов Ribbi Tos, циклом промо-акций по продвижению сериалов на ТНТ.
Познакомиться со всеми проектами шорт-листа премии «За позитивный вклад в рекламу и общество» на www.rekportal.ru.
Комитет Алтайской ТПП по рекламе информирует, что этап голосования пройдет до 6 ноября 2020 года. Вручение дипломов премии — с 12 по 20 ноября 2020 года.