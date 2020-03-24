В детсадах Алтайского края разрешили свободное посещение

Детские сады Алтайского края перешли на режим свободного посещения. Родители сами решают, приводить детей или нет. Об этом сообщили в краевом минобрнауки.

В министерстве приготовили письмо руководителям муниципалитетов о том, что в противоэпидемиологический период отсутствие ребенка в детском саду по заявлению родителей считается уважительной причиной. Также это является основанием для перерасчета ежемесячной оплаты.

Также в ведомстве сообщили, что сроки досрочного периода сдачи ЕГЭ перенеслись на основной период. Идет перерегистрация заявившихся. Участникам досрочного периода до 1 апреля необходимо подать заявления о переносе дат выбранных ранее экзаменов.

Информация об изменениях в сдаче единого госэкзамена публикуется на официальном сайте Государственной итоговой аттестации в Алтайском крае.

Пока дети до 1 апреля находятся на каникулах, в школах региона идет активная подготовка к дистанционному обучению. Для учителей-предметников ежедневно проводят вебинары, на которых рассказывают, как пользоваться ресурсом «Сетевой край». Также ежедневно проходят селекторные совещания для директоров учебных заведений края.

В крае проверяют готовность образовательных организаций к использованию дистанционных технологий, изучаются технические возможности, ведется работа с родителями — уточняется, есть ли у ребенка телефон, планшет, компьютер.