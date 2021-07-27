В детском лагере на Алтае произошла вспышка COVID-19

Всего в лагере находилось 124 ребенка. По результатам анализов у 24 детей и трех вожатых тесты на ковид показали положительный результат. У остальных сотрудников COVID-19 не подтвердился.
Перед началом каждой смены все сотрудники прошли ПЦР-тестирование, отметили в министерстве.
Пока лагерь закрыли, контактных лиц изолировали и приняли необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Всех детей передали родителям.
В учреждении начали служебную проверку. Также этим занялся следственный комитет.