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Жизнь

В детском лагере на Алтае произошла вспышка COVID-19

Более 20 детей и вожатые заболели коронавирусом в лагере «Манжерок» в Республике Алтай, сообщило министерство образования и науки региона.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Всего в лагере находилось 124 ребенка. По результатам анализов у 24 детей и трех вожатых тесты на ковид показали положительный результат. У остальных сотрудников COVID-19 не подтвердился.

Перед началом каждой смены все сотрудники прошли ПЦР-тестирование, отметили в министерстве.

Пока лагерь закрыли, контактных лиц изолировали и приняли необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Всех детей передали родителям.

В учреждении начали служебную проверку. Также этим занялся следственный комитет.

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