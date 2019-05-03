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Жизнь

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, сообщает РИА Новости.

Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru

Прием документов начался с 9 утра, однако люди стали занимать очередь с 5 часов.

По данным МВД, с 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно будет во всех подразделениях миграционной службы ДНР.

Позже заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что украинские власти будут знать данные тех людей, кто получил гражданство РФ. Ранее министр заявлял, что надо лишать украинского гражданства жителей Донбасса за получение российского паспорта, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Предполагается, что процесс оформления будет занимать до трех месяцев. Обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.

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