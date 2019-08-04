В доли наносекунд исследователи создали новое «экстремальное» золото

В экстремальных условиях драгметалл перестраивает свои атомы и образует ранее неизвестную структуру.
Американские исследователи применили лазер, чтобы нагреть золото до экстремальных температур. Элемент при этом находился под давлением, равносильным давлению в центре Земли, пишет Live Science.
Лазер заставил золото сжиматься и нагреваться очень быстро, в течение наносекунд.
Когда ученые быстро сжали золото при очень высоких температурах, оно сформировало так называемую объемно-центрированную кубическую решетку (ОЦК), атомы в которой «упакованы» менее эффективно.
Тот факт, что золото формирует новую структуру, может изменить способ использования этого элемента в качестве стандарта в экспериментах с высоким давлением, пишет mail.ru.
Выводы группы исследователей опубликованы в журнале Physical Review Letters.