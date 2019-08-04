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Жизнь

В доли наносекунд исследователи создали новое «экстремальное» золото

Создана совершенно новая форма золота — при очень высоком давлении у него формируется иная структура на атомарном уровне.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В экстремальных условиях драгметалл перестраивает свои атомы и образует ранее неизвестную структуру.

Американские исследователи применили лазер, чтобы нагреть золото до экстремальных температур. Элемент при этом находился под давлением, равносильным давлению в центре Земли, пишет Live Science.

Лазер заставил золото сжиматься и нагреваться очень быстро, в течение наносекунд.

Когда ученые быстро сжали золото при очень высоких температурах, оно сформировало так называемую объемно-центрированную кубическую решетку (ОЦК), атомы в которой «упакованы» менее эффективно.

Тот факт, что золото формирует новую структуру, может изменить способ использования этого элемента в качестве стандарта в экспериментах с высоким давлением, пишет mail.ru.

Выводы группы исследователей опубликованы в журнале Physical Review Letters.

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