В дома барнаульцев досрочно возвращают горячую воду

Как отметили в Сибирской генерирующей компании, часть потребителей получила долгожданный ресурс почти на две недели раньше заявленного срока.
Так, накануне «сезон тазиков» досрочно завершился для 7 523 жителей города. При этом ранее планировалось, что вода появится в домах не раньше 6 июля.
Напомним, что горячее водоснабжение отключили в контуре ТЭЦ-2 с 15 июня.
Под отключение горячей воды попали 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.
После проведения испытаний сетей энергетики начали частичный запуск ресурса. Горячая вода уже возвращена жителям нескольких домов Центрального, Ленинского и Октябрьского районов. Речь идет о 66 многоквартирных домах.