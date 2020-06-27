Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В дома барнаульцев досрочно возвращают горячую воду

Энергетики досрочно возвращают горячую воду в дома барнаульцев после опрессовки по контуру ТЭЦ-2, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Как отметили в Сибирской генерирующей компании, часть потребителей получила долгожданный ресурс почти на две недели раньше заявленного срока.

Так, накануне «сезон тазиков» досрочно завершился для 7 523 жителей города. При этом ранее планировалось, что вода появится в домах не раньше 6 июля.

Напомним, что горячее водоснабжение отключили в контуре ТЭЦ-2 с 15 июня.

Под отключение горячей воды попали 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

После проведения испытаний сетей энергетики начали частичный запуск ресурса. Горячая вода уже возвращена жителям нескольких домов Центрального, Ленинского и Октябрьского районов. Речь идет о 66 многоквартирных домах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость