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Жизнь

В дома жителей Алтайского края продолжают запускать теплоснабжение

Отопительный сезон начался в Алтайском крае 22 сентября. С 16:00 в Барнауле запустили отопление в 533 многоквартирных домах.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Кроме того, отопление получили 75% социальных объекта в Барнауле:

  • 75% детских садов;
  • 43% школ;
  • 63% медицинских учреждений круглосуточным пребыванием людей.

В Бийске тоже готовы к отопительному сезону. Там сформировали двойной запас топлива, который позволяет начать отапливать всю правобережную часть города и зону действия малых котельных.

На ТЭЦ в Наукограде отремонтировали все 15 единиц основного оборудования (8 котлов и 7 турбин).

Согласно распоряжению главы администрации Бийска отопительный сезон в городе стартует 26 сентября.

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