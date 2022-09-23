В дома жителей Алтайского края продолжают запускать теплоснабжение

Отопительный сезон начался в Алтайском крае 22 сентября. С 16:00 в Барнауле запустили отоплени е в 533 многоквартирных домах.

Кроме того, отопление получили 75% социальных объекта в Барнауле:

75% детских садов;

43% школ;

63% медицинских учреждений круглосуточным пребыванием людей.

В Бийске тоже готовы к отопительному сезону. Там сформировали двойной запас топлива, который позволяет начать отапливать всю правобережную часть города и зону действия малых котельных.

На ТЭЦ в Наукограде отремонтировали все 15 единиц основного оборудования (8 котлов и 7 турбин).

Согласно распоряжению главы администрации Бийска отопительный сезон в городе стартует 26 сентября.