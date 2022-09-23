В дома жителей Алтайского края продолжают запускать теплоснабжение

Кроме того, отопление получили 75% социальных объекта в Барнауле:
- 75% детских садов;
- 43% школ;
- 63% медицинских учреждений круглосуточным пребыванием людей.
В Бийске тоже готовы к отопительному сезону. Там сформировали двойной запас топлива, который позволяет начать отапливать всю правобережную часть города и зону действия малых котельных.
На ТЭЦ в Наукограде отремонтировали все 15 единиц основного оборудования (8 котлов и 7 турбин).
Согласно распоряжению главы администрации Бийска отопительный сезон в городе стартует 26 сентября.