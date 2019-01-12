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Жизнь
31

В домах Бийска проверят газовое оборудование после трагедии в Магнитогорске

Глава Бийска Александр Студеникин распорядился проверить газовое оборудование в жилых домах наукограда. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Газ.
Газ.
СС0

Бийские чиновники обсудили эту тему с представителями «Бийскмежрайгаза», управляющих компаний и ТСЖ. Газовики казали, что уличное оборудование (колонки, трубы), а также газовую арматуру в подъездах они проверяют регулярно. Но есть проблема: непросто проверить газовое оборудование внутри квартир, а ЧП чаще всего происходят именно из-за неисправности плит. Жильцы попросту не впускают к себе газовиков.

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Чтобы решить эту проблему, чиновники вместе с представителями УК и ТСЖ готовы объяснять таким гражданам важность этой процедуры и убедить заключать договоры на аварийно-техническое обслуживание тех, кто этого не сделал, сказал начальник отдела энергетики и газификации администрации Бийска Александр Заровняев.

Напомним, 31 января из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

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