В домах Бийска проверят газовое оборудование после трагедии в Магнитогорске

Бийские чиновники обсудили эту тему с представителями «Бийскмежрайгаза», управляющих компаний и ТСЖ. Газовики казали, что уличное оборудование (колонки, трубы), а также газовую арматуру в подъездах они проверяют регулярно. Но есть проблема: непросто проверить газовое оборудование внутри квартир, а ЧП чаще всего происходят именно из-за неисправности плит. Жильцы попросту не впускают к себе газовиков.
Чтобы решить эту проблему, чиновники вместе с представителями УК и ТСЖ готовы объяснять таким гражданам важность этой процедуры и убедить заключать договоры на аварийно-техническое обслуживание тех, кто этого не сделал, сказал начальник отдела энергетики и газификации администрации Бийска Александр Заровняев.
Напомним, 31 января из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек.