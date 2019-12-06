В 63 домах Ленинского района Барнаула временно ограничили подачу отопления. Ведется ремонт

В Барнауле, 6 декабря с 9.00 до 18.00 временно ограничена подача горячей воды и отопления для жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района. Это необходимо для устранения повреждения на магистральной тепловой сети диаметром 500мм в районе дома по адресу ул. Г. Исакова, № 187. Всего под отключение попадают 13,2 тысячи жителей, а также социальные учреждения.

Повреждение было обнаружено 5 декабря в 16:00. Для проведения ремонтных работ специалистам теплосетевого подразделения СГК потребуется 6 декабря с 9.00 до 18.00 ограничить подачу тепла и горячей воды для жителей Ленинского района города Барнаула.

Решение провести работы было принято основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе во время морозов. Сейчас температура наружного воздуха составляет 0/+1 градус Цельсия. Подпитка домов сетевой водой продолжается по обратному трубопроводу.

Под отключение попадают 63 многоквартирных дома, 3 школы, 5 детских садов и 6 административных зданий. Полный список адресов отмечен на карте:

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».