16 января
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Жизнь

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

В домах 110 многодетных семей Кытмановского и Тогульского районов Алтайского края установят пожарные извещатели. Об этом пишет altairegion22.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Многодетным семьям Алтайского края продолжают бесплатно устанавливать пожарные извещатели. В начале 2024 года в Кытмановском и Тогульском районах смонтируют 226 таких устройств в домах более чем 110 семей.

Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания. То есть когда потушить пламя можно подручными средствами.

При этом пожарные извещатели очень легки в использовании. Раз в год нужно менять батарейки, чтобы избежать ложных срабатываний.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в пожаре спасли 16 человек.

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