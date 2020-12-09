В двух десятках домов в Барнауле выключат горячую воду и отопление

10 декабря в Барнауле отключат горячую воду и отопление в двух десятках домов. Специалисты СГК будут монтировать новое оборудование на ул. Георгиева, 49 и Панфиловцев, 16а, предупредили в компании.

Рабочим необходимо установить новое теплообменное оборудование центральных тепловых пунктов. Для этого нужно временно отключить отопление горячее водоснабжение у части потребителей.

С 13:00 до 19:00 отключат отопление и горячую воду в 19 многоквартирных домах по ул. 50 лет СССР , Павловский тракт и Георгиева.

Павловский тракт и Георгиева. С 10:00 до 14:00 отопление отключат в восьми домах по ул. Попова и Панфиловцев.

Адреса можно увидеть на карте:

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства. Резкого снижения температуры в квартирах за это время быть не должно. В Барнауле днем ожидается -15 градусов