В ЕГЭ может появиться экзамен по арабскому языку

Музаев подчеркнул, что арабский язык может появиться в ЕГЭ.
На данный момент общеобразовательные ведомства изучают идею внедрения арабского в школьную программу.
Ранее стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает появление арабского языка в ЕГЭ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Музаев подчеркнул, что арабский язык может появиться в ЕГЭ.
На данный момент общеобразовательные ведомства изучают идею внедрения арабского в школьную программу.
Ранее стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.
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