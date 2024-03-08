В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

Однако 8 марта зима решила напомнить о себе. Точнее, чтобы не забывали о том, что "Пришел марток — надевай семь порток". Но утепляться будет в конце первого месяца весны.
А пока утром в регионе туманно. В большинстве районов ожидается мокрый снег. В Барнауле прогнозируют небольшой снег.
Температура воздуха днем составит от минус 1 до минус 6 градусов мороза.
На юге региона — плюс 4 градуса.
Ветер юго-западный.
Пыльные бури и сумасшедшая весна: какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.
Жара и заморозки
Ожидается переменчивый март, солнечный апрель и май с жаркими днями и последними заморозками.
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