В фантастическом фильме в 1947 году предсказали появление смартфонов

В соцсетях стал расходиться 4-минутный фантастический фильм «Телевидение: Взгляд в будущее», снятый режиссером Дж. К. Раймондом-Милле в Париже в 1947 году.

В черно-белой картине показано возможное развитие телевидения, которое будет доступно каждому и везде. Так, герои картины носят с собой небольшие устройства с экраном, очень напоминающие современные смартфоны.

Люди смотрят карманные телевизоры сидя в кафе и гуляя по улице, причем так увлеченно, что иногда даже сталкиваются друг с другом.

«Телевизор будущего» также представлен в виде небольшого экрана на приборной доске автомобиля. А еще — голограммой в чашке чая и в кровати пенсионеров, пишет mail.ru.

Весь фильм очень напоминает современную действительность с карманными гаджетами, которые люди сегодня не выпускают из рук.