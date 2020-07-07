Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В фантастическом фильме в 1947 году предсказали появление смартфонов

В соцсетях стал расходиться 4-минутный фантастический фильм «Телевидение: Взгляд в будущее», снятый режиссером Дж. К. Раймондом-Милле в Париже в 1947 году.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

В черно-белой картине показано возможное развитие телевидения, которое будет доступно каждому и везде. Так, герои картины носят с собой небольшие устройства с экраном, очень напоминающие современные смартфоны.

Люди смотрят карманные телевизоры сидя в кафе и гуляя по улице, причем так увлеченно, что иногда даже сталкиваются друг с другом.

«Телевизор будущего» также представлен в виде небольшого экрана на приборной доске автомобиля. А еще — голограммой в чашке чая и в кровати пенсионеров, пишет mail.ru.

Весь фильм очень напоминает современную действительность с карманными гаджетами, которые люди сегодня не выпускают из рук.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость