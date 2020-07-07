В фантастическом фильме в 1947 году предсказали появление смартфонов

В черно-белой картине показано возможное развитие телевидения, которое будет доступно каждому и везде. Так, герои картины носят с собой небольшие устройства с экраном, очень напоминающие современные смартфоны.
Люди смотрят карманные телевизоры сидя в кафе и гуляя по улице, причем так увлеченно, что иногда даже сталкиваются друг с другом.
«Телевизор будущего» также представлен в виде небольшого экрана на приборной доске автомобиля. А еще — голограммой в чашке чая и в кровати пенсионеров, пишет mail.ru.
Весь фильм очень напоминает современную действительность с карманными гаджетами, которые люди сегодня не выпускают из рук.