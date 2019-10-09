В ФБР раскрыли, сколько убийств совершил самый «массовый» маньяк США

В США назвали «самого продуктивного» серийного убийцу — это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях, сообщила «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Убийства он совершал по всей стране с 1970 по 2005 год. Большая часть его жертв — женщины.

Следователи подтвердили причастность Литтла к 50 убийствам. При этом аналитики ФБР полагают, что и признания в остальных 43 убийствах также «заслуживают доверия».

В 2014 году Литтл был приговорен к пожизненному заключению за три убийства. По словам криминалиста Кристи Палаццоло, несмотря на то что преступник уже находится в тюрьме, ФБР считает важным добиться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела.

ФБР создало специальный сайт, на котором опубликованы рисунки Литтла. Предполагается, что на них изображены его жертвы. В бюро надеются, что кто-то узнает людей на рисунках и поможет следствию.