В формате прямого диалога: как Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Ключевский, Кулундинский и Михайловский районы провел личный прием граждан и напрямую ознакомился с проблемами, которые тревожат жителей степной зоны нашего региона. Чтобы решить проблемы конкретных граждан и районов в целом, глава края также встретился с руководителями муниципальных образований и дал им ряд поручений.

«Прямой диалог»

Общаясь с жителями степных районов, губернатор подчеркнул: поездки по региону и общение с людьми продолжают занимать в работе правительства и личных графиках важное место.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Вы можете озвучивать текущие вопросы, напрямую ставить перед властями проблемы. У меня нет для вас специального доклада об итогах работы. Давайте лучше перейдем к прямому диалогу.

В рамках личного приема жители рассказали губернатору о проблемах с невысокими заработными платами, обеспечением льготными лекарствами, посетовали на высокие цены на билеты до Барнаула.

Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Также на встречах с гражданами неоднократно поднималась тема текущего состояния автотрассы от Барнаула до Павлодара, которая проходит через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду.

Губернатор подчеркнул, что в случае если эта дорога получит статус федеральной, то ремонт и обслуживание 400 км транспортной артерии будут финансироваться за счет федерального бюджета, и это, безусловно, даст новый импульс для инфраструктурного развития края и улучшения транспортной доступности степных районов края. Этот вопрос сейчас решается.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Как только трасса перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в ином объеме станут выделяться на нее средства. Аргументов в пользу этого предложения более чем достаточно.

Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

«Инвестиции в энергетику и образование»

Конечно, всех жителей в сельской местности волнует подготовка к зиме. В Сибири она холодная. Качество угля, состояние котельных, своевременно созданные запасы топлива — все эти и другие вопросы должны быть на контроле у правительства и глав муниципалитетов.

В Кулундинском районе губернатору рассказали о проблемах с состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства — весной из строя вышли сразу две котельные. На ремонт из местного бюджета уже потратили более 6 млн рублей в этом году, привели в порядок 1,5 км тепловых сетей.

В ближайшее время в районе отремонтируют еще несколько котельных благодаря поддержке края.

Сергей Балухин,

глава Кулундинского района:

В Кулундинском районе очень мощная и развитая коммунальная служба — 48 котельных, на обслуживании находится 38 км тепловых сетей, 101 км водопроводных сетей и более 15 км канализационных. Но котлы и сети регулярно выходят из строя. Губернатор выделил району деньги, мы все заменим.

В целом району необходимо еще порядка 15 млн рублей на присоединение мелких котельных к крупным. К примеру, три года назад их было 56. Оптимизация позволяет увеличивать мощность и значительно сэкономить ресурсы.

Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Кроме того, в Кулундинском районе остро стоит вопрос о состоянии объектов образования. В итоге для решения текущих проблем в этом году было выделено 4,5 млн рублей на ремонт школ.

Сергей Балухин,

глава Кулундинского района:

На территории муниципалитета расположены семь школ и 10 филиалов, 15 детских садов. Но большинство из них были построены не совсем хорошо — объекты имеют плоскую и мягкую кровлю. Ежегодно мы латаем эти покрытия. Сейчас в шести школах нужно срочно делать ремонт.

Виктор Томенко, услышав просьбу о выделении денежных средств, заверил, что на две школы и детский сад они будут предусмотрены уже на следующий год.

Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

«Восстановите памятник»

Директор Новополтавской средней школы Ключевского района Елена Осипенко и руководитель местного музея Галина Гриценко обратились к губернатору с просьбой выделить средства на восстановление памятника своей землячке — бортпроводнице Надежде Курченко. Это она противостояла первым террористам в далеком 1970 году и геройски погибла. Отважной девушке было всего 19 лет.

Памятник Надежде Курченко был открыт 30 октября 1980 года на территории Новополтавской средней школы.

Галина Гриценко,

руководитель музея бортпроводницы Надежды Курченко:

К сожалению, сейчас происходит разрушение двух боковых стел. Центральную фигуру мы «одели» в металл, она находится в хорошем состоянии, а вот со стелы рушатся. У нас постоянно проходят экскурсии, люди с интересом посещают музей, подходят к памятнику и видят его в таком состоянии. Мы давно озадачены этой проблемой.

Виктор Томенко обсудил с жителями развитие степных районов Алтая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

По словам Галины Гриценко, школа несколько раз получала средства гранта в сфере молодежной политики. За счет них был приведен в порядок музей. В 2015 году частично на них отреставрировали и памятник Надежде Курченко. Но необходимо эту работу доделать до конца.

Галина Гриценко,

руководитель музея бортпроводницы Надежды Курченко:

Тогда в рамках гранта получили 50 тысяч рублей. Провели косметический ремонт памятника своими силами. Но его сегодняшнее состояние требует уже более серьезных затрат.

Виктор Томенко пообещал рассмотреть возможность выделения средств, в том числе в рамках грантовой поддержки.