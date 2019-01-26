В Германии раскритиковали россиян за излишнюю героизацию блокады Ленинграда

В Германской прессе осудили торжества по случаю снятия блокады Ленинграда. Журналистки Зильке Бигальке в немецкой газете Süddeutsche Zeitung написала, что речь идет о масштабной трагедии, тогда как в России отмечают это с размахом торжественного праздника, пишет РИА Новости.

27 декабря в Санкт-Петербурге по случаю 75-й годовщины снятия блокады пройдет парад. Это возмутило Зильке Бигальке:

В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти.

Она отметила, что блокада Ленинграда остается «болезненным» моментом в истории России. Немецкая журналистка признает, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, в результате которого, как пишет она, «погибло более миллиона человек». Однако, по ее мнению, после окончания войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся именно так, а российские власти до сих пор «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам».

«То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы», — утверждает журналистка. В Германии понятие «геноцид» было «вытеснено», а в России его «подвергли цензуре», продолжает она.

Зильке Бигальке,

журналист газеты Süddeutsche Zeitung:

В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники. Вопрос, который редко задается, потому что в России до сих пор есть люди, которые почитают Сталина.

При этом в Германии, по ее словам, долгое время вообще не вспоминали о блокаде Ленинграда, «одном из самых чудовищных преступлений Вермахта».

Зильке Бигальке,

журналист газеты Süddeutsche Zeitung: