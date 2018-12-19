В ГИБДД рассказали, как будут проходить новые экзамены на права

Список упражнений, которые будут выполнять кандидаты в водители после реформы экзамена на права, представил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, пишет РИА Новости.

Список упражнений на площадке и в «городе» разработали после анализа ДТП по вине водителя. Николай Гиляков рассказал, что экзамен «город» дополнят заданиями, которые сейчас проверяются на закрытых площадках.

Предполагается, что на площадке будут проверять разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.

А в «городе» претенденты на получение прав будут выполнять…

…левые и правые повороты, проезд перекрестков, разворот на перекрестке и вне его, проезд железнодорожного переезда, перестроение, обгон или опережение, движение с максимально разрешённой скоростью, проезд пешеходных переходов, мест автобусных остановок, торможение и остановку при движении на различных скоростях, постановку авто параллельно тротуару, остановку и начало движение на подъёме и спуске.

Кроме того, после проведения реформы ученик не будет знать заранее маршрут движения во время практической части.

Новый экзамен на права будет строже и больше сфокусирован на практическом вождении. Чтобы уделить этому компоненту больше времени, «площадку» и «город» объединят в одну часть. Законопроект, который предусматривает изменения, планируют внести в правительство РФ в январе.