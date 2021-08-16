Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в сентябре

Почти на всей территории России в сентябре температура будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, рассказала « Российской газете » заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Прохладный сентябрь будет только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

На юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области и в предгорьях Алтая первый месяц осени будет комфортным в плане осадков — их выпадет немного, добавила эксперт.

На остальных территориях осадки выпадут в пределах климатической нормы.

Пока новая рабочая неделя в Алтайском крае с 16 августа стартовала с тепла и северного ветра.