16 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в сентябре

Почти на всей территории России в сентябре температура будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Прохладный сентябрь будет только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

На юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области и в предгорьях Алтая первый месяц осени будет комфортным в плане осадков — их выпадет немного, добавила эксперт.

На остальных территориях осадки выпадут в пределах климатической нормы.

Пока новая рабочая неделя в Алтайском крае с 16 августа стартовала с тепла и северного ветра.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость