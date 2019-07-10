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Жизнь

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях августа

В августе в некоторых российских регионах возможны отрицательные температурные аномалии. Об этом «Российской газете» сообщили в Гидрометцентре России.

На природе. Путешествие. Лето.
На природе. Путешествие. Лето.
СС0

В августе 2019 на европейской части территории страны температура будет близкой к норме. А южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани возможны небольшие отрицательные аномалии — на один градус ниже нормы.

На азиатской территории температуру выше нормы синоптики прогнозируют в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области.

Небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

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