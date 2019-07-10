В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях августа

В августе 2019 на европейской части территории страны температура будет близкой к норме. А южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани возможны небольшие отрицательные аномалии — на один градус ниже нормы.
На азиатской территории температуру выше нормы синоптики прогнозируют в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области.
Небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.