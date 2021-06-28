28 июня
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Жизнь

В Гидрометцентре рассказали, где в России будет жарче всего

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает стране аномально теплое начало июля. Об этом сообщает ТАСС.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

По прогнозам метеорологов, самые заметные отклонения будут в Екатеринбурге, Поволжье и в Якутии. Температуры в этих регионах превысят норму на 4−8 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в четверг, 1 июля, температуры выше нормы будут почти по всей России. Лето пока идет в соответствии с прогнозами — в разных регионах оно либо просто теплое, либо супертеплое, отметил ученый.

При этом температуры немного ниже нормы ожидаются в Красноярском крае. В начале июля там будет на один градус прохладнее, чем обычно. Метеорологи центра «Фобос» ранее рассказали, что аномальная жара начала отступать из Москвы.

Однако прогноз погоды обещает скорое возвращение жары.

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