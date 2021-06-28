В Гидрометцентре рассказали, где в России будет жарче всего

По прогнозам метеорологов, самые заметные отклонения будут в Екатеринбурге, Поволжье и в Якутии. Температуры в этих регионах превысят норму на 4−8 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в четверг, 1 июля, температуры выше нормы будут почти по всей России. Лето пока идет в соответствии с прогнозами — в разных регионах оно либо просто теплое, либо супертеплое, отметил ученый.

При этом температуры немного ниже нормы ожидаются в Красноярском крае. В начале июля там будет на один градус прохладнее, чем обычно. Метеорологи центра «Фобос» ранее рассказали, что аномальная жара начала отступать из Москвы.

Однако прогноз погоды обещает скорое возвращение жары.