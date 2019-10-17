В Гидрометцентре рассказали, когда придет зима в Сибирь

На Россию надвигается похолодание. Какие изменения произойдут в Западной Сибири, рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Среднесуточная температура будет около нуля градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима», — уточнила Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев сообщил, что в ряде регионов России после теплой погоды могут быть зафиксированы аномальные морозы, пишет ura.ru. Таким образом будет соблюден природный баланс среднегодовой температуры.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Алтайском крае и Республике Алтай в октябре обновился многолетний температурный рекорд.

14 октября был аномально теплый день. Температурный фон по Республике Алтай и Алтайскому краю достигал 22−25 градусов.