В Гидрометцентре рассказали, когда ждать первый снег

В частности, в Алтайском крае и Республике Алтай в ближайшие ночи ожидаются похолодания до -2 градусов.
Такая же погода будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. В ночь на 13 сентября в Омской области также до минус пяти градусов.
Отметим, что алтайские метеорологи, напротив, обещают наступление долгожданного потепления. В субботу, 12 сентября, воздух в регионе прогреется до +22 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут +18…+20 градусов.
Мокрый снег с дождем в понедельник, 14 сентября, обещают в Иркутской области и Бурятии.
В столице России пока что идет «бабье лето» — днем там будет стоять 20-градусная температура.