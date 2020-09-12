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Жизнь

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать первый снег

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что сухая и ясная погода под воздействием холодного фронта скоро принесет первые минусовые заморозки и снег, пишет «Российская газета».

Снег в Барнауле 19 мая 2018 года.
Снег в Барнауле 19 мая 2018 года.
Михаил Хаустов

В частности, в Алтайском крае и Республике Алтай в ближайшие ночи ожидаются похолодания до -2 градусов.

Такая же погода будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. В ночь на 13 сентября в Омской области также до минус пяти градусов.

Отметим, что алтайские метеорологи, напротив, обещают наступление долгожданного потепления. В субботу, 12 сентября, воздух в регионе прогреется до +22 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут +18…+20 градусов.

Мокрый снег с дождем в понедельник, 14 сентября, обещают в Иркутской области и Бурятии.

В столице России пока что идет «бабье лето» — днем там будет стоять 20-градусная температура.

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