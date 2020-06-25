В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в России

Встоличном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это норма. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов. На северо-западе России температуры также будут соответствовать норме.
В Приволжском и Уральском федеральном округах среднесуточные температуры будут на 4 градуса ниже нормы — 12−16 градусов.
Азиатскую территорию страны, напротив, ждет превышение показателей среднесуточных температур на 4−8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до 4 градусов ждут жителей юга Сибири.