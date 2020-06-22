В Гидрометцентре рассказали, будет ли в июле похолодание в Сибири

В следующем месяце ожидается теплая погода почти на всей территории страны, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Но, к сожалению, «жаркий» прогноз не относится к Юго-Западной Сибири, где находится и Алтайский край.
«Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4−6°C, но заморозков все-таки там не будет», — рассказал Вильфанд РИА Новости.
Синоптик объяснил, что воздуху придется охладить почву, чтобы заморозки повторились, а это практически невозможно, пишет ura.ru.
В минувшие выходные Гидрометцентр прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.
Нетипично низкая температура для лета обусловлена облачной погодой, дождями и северными ветрами, которые не дают воздуху прогреться, пояснили синоптики.