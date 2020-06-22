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Жизнь

В Гидрометцентре рассказали, будет ли в июле похолодание в Сибири

В июле россияне могут не бояться повторения июньских заморозков, которые зафиксированы в некоторых регионах.

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В следующем месяце ожидается теплая погода почти на всей территории страны, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Но, к сожалению, «жаркий» прогноз не относится к Юго-Западной Сибири, где находится и Алтайский край.

«Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4−6°C, но заморозков все-таки там не будет», — рассказал Вильфанд РИА Новости.

Синоптик объяснил, что воздуху придется охладить почву, чтобы заморозки повторились, а это практически невозможно, пишет ura.ru.

В минувшие выходные Гидрометцентр прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.

Нетипично низкая температура для лета обусловлена облачной погодой, дождями и северными ветрами, которые не дают воздуху прогреться, пояснили синоптики.

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