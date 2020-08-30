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Жизнь

В Гидрометцентре развеяли самый популярный миф о бабьем лете

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в любой день в период с сентября по начало октября может наступить бабье лето. Об этом пишет портал News.ru.

Осень. Ясная погода.
Осень. Ясная погода.
Анна Зайкова.

По его словам, им является не каждый период теплой погоды после ненастья.

Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления", — заявил ученый.

Вильфанд подчеркнул, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Явление считается редким, поскольку случается раза два в три года.

Р-256 Чуйский тракт осенью.
Р-256 Чуйский тракт осенью.
rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

«Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило „бабье лето“. Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но „бабье лето“ все всегда ждут», — сообщил Роман Вильфанд.

Ранее News.ru сообщал, что изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября.

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