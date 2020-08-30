В Гидрометцентре развеяли самый популярный миф о бабьем лете

По его словам, им является не каждый период теплой погоды после ненастья.
Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления", — заявил ученый.
Вильфанд подчеркнул, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Явление считается редким, поскольку случается раза два в три года.
«Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило „бабье лето“. Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но „бабье лето“ все всегда ждут», — сообщил Роман Вильфанд.
Ранее News.ru сообщал, что изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября.