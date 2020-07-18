В гидрометцентре России рассказали о погоде на Алтае в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Прохладнее обычного будет на юге европейской территории — в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Но там все равно будет в пределах +30 градусов.
Прохладным август может быть на Алтае.
В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы. Это значит, что по ночам будет 9−14 градусов, а днем 20−25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до плюс 5−10 градусов, а днем будет не выше плюс 15-ти.
На северо-западе тоже будет умеренно тепло: по ночам +10+15 градусов, днем от 19 до 24 тепла. Примерно такая же погода будет на севере Поволжья.