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В гипермаркетах Барнаула будут принимать отработанные батарейки

В Барнауле пополнился список адресов, где принимают отработанные батарейки. Об этом сообщает городское сообщество Мусора.Больше.Нет. Теперь опасные отходы можно сдать в крупных торговых центрах города.

Батарейка.
Батарейка.
СС0

Горожане смогут сдать отработанные батарейки по следующим адресам: улица Пролетарская, 61 (Минприроды), пр. Ленина, 8 (управление по ЖКХ Минстроя), а также в трех гипермаркетах «Лента», гипермаркетах «Леруа Мерлен», в магазине аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10 и 313к, пр. Калинина, 47а), магазине «Радиотехника» (улица А. Петрова, 196).

Каждый месяц в Барнауле проходят экологические акции, в рамках которых можно сдать опасные отходы. Ближайшая акция состоится 26 января. Горожан приглашают на парковку ТЦ «Пионер», где с 13:00 до 16:00 можно будет сдать на вторичную переработку пластик, макулатуру, энергосберегающие лампы, стекло, ненужную бытовую технику, аудиокассеты и прочее.

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