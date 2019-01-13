В гипермаркетах Барнаула будут принимать отработанные батарейки

Горожане смогут сдать отработанные батарейки по следующим адресам: улица Пролетарская, 61 (Минприроды), пр. Ленина, 8 (управление по ЖКХ Минстроя), а также в трех гипермаркетах «Лента», гипермаркетах «Леруа Мерлен», в магазине аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10 и 313к, пр. Калинина, 47а), магазине «Радиотехника» (улица А. Петрова, 196).
Каждый месяц в Барнауле проходят экологические акции, в рамках которых можно сдать опасные отходы. Ближайшая акция состоится 26 января. Горожан приглашают на парковку ТЦ «Пионер», где с 13:00 до 16:00 можно будет сдать на вторичную переработку пластик, макулатуру, энергосберегающие лампы, стекло, ненужную бытовую технику, аудиокассеты и прочее.