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В год 75-летия Победы в Алтайском крае запущен медиапроект «О судьбах Великой Отечественной»

Он реализуется сотрудниками библиотеки Алтайского филиала РАНХиГС совместно с проектным отделом студенческого совета. Авторы планируют собрать в своеобразной Книге Памяти истории героев Победы.

Фото из архива РАНХиГС

Первоначально проект состоял из историй боевого пути родных и близких преподавателей, сотрудников и студентов академии. Но постепенно к этому важному делу присоединились организации — партнеры вуза. Истории о ветеранах предоставили работники прокуратуры Центрального района г. Барнаула, Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, Центральной районной общественной организации г. Барнаула ОООВ «Российский союз ветеранов».

А ко Дню памяти и скорби медиапроект пополнился рассказами еще о пяти участниках Великой Отечественной войны. Материал предоставлен председателем комитета ветеранов Центрального района г. Барнаула Татьяной Ивановной Солодкой.

На данный момент в своеобразной Книге Памяти сохранены истории 60 участников Великой Отечественной войны.

Реализация медиапроекта продлится до конца 2020 года. Вы также можете поделиться историей жизни родных, земляков и знакомых, прошедших Великую Отечественную войну. Свои истории, фотографии, сканы и другие материалы можно предоставить в электронном виде на почту lib@alt.ranepa.ru.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС

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